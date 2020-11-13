Для установления окончательной причины смерти женщины назначили ряд соответствующих экспертиз.

По факту смерти в одной из столичных клиник молодой жены экс-министра здравоохранения Александра Квиташвили Анастасии Островской открыто уголовное производство.

Читайте такжеСмерть молодой жены экс-главы Минздрава Украины: родственница рассказала о роковой ошибке врачейКак сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, с соответствующим заявлением в дежурную часть обратился муж умершей: «...сообщил о том, что после проведения хирургической операции в одной из больниц умерла его жена. Он добавил, что возможной причиной смерти является ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками».

Отмечается, что у 35-летней женщины был ряд операций в нескольких клиниках города Киева, однако после последней она умерла.

«Для установления окончательной причины смерти киевлянки назначен ряд соответствующих экспертиз, а также следователями направлено ходатайство в суд на получение необходимой медицинской документации из учреждения в котором лечилась умерла», – говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.

Смерть жены Квиташвили: детали

Квиташвили рассказал, что его жена Анастасия Островская умерла 8 ноября.

В комментарии журналистам он ранее не смог подтвердить врачебную ошибку. «Нет, мы пока ничего не можем подтвердить, нужно вскрытие. Я ничего пока не могу подтвердить. Вообще на эту тему мне очень тяжело...», - ответил он.

Квиташвили рассказал, что операцию проводили в частной столичной клинике «Борис». Однако последние два дня она провела в клинике «Добробут».

Александр Квиташвили: что о нем известно

Грузинский и украинский государственный деятель. Родился 15 ноября 1970 года в Тбилиси.

Министр здравоохранения Украины со 2 декабря 2014 года по 14 апреля 2016 года. Министр здравоохранения, труда и социальных дел Грузии с 31 января 2008 по 31 января 2010.

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Автор: Катерина Шварц