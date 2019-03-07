Совбез ООН 15 марта проведет заседание по пятой годовщине оккупации Крыма
Совет безопасности Организации Объединенных Наций 15 марта проведет заседание по поводу пятой годовщины оккупации Крыма Россией по формуле Arria, когда участие в заседании могут принять все желающие представители стран-членов ООН.
Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Украины при ООН в Twitter.
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«Совет безопасности ООН проведет заседание по формуле Arria относительно пятой годовщины с начала оккупации Крыма Россией», - говорится в сообщении.
Заседание состоится в пятницу, 15 марта, с 10.00 до 12.00 по местному времени в Нью-Йорке (с 17.00 до 19.00 по Киеву).
Участие в заседании могут принять все желающие представители стран-членов ООН.
Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав 16 марта «референдум» о якобы самоопределении полуострова. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% участников «референдума» высказались за присоединение Крыма к РФ.
18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.
Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.