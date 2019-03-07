Совбез ООН 15 марта проведет заседание по пятой годовщине оккупации Крыма

В заседании могут принять участие представители всех стран-членов Организации Объединенных Наций.

Совет безопасности Организации Объединенных Наций 15 марта проведет заседание по поводу пятой годовщины оккупации Крыма Россией по формуле Arria, когда участие в заседании могут принять все желающие представители стран-членов ООН.

Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Украины при ООН в Twitter.

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«Совет безопасности ООН проведет заседание по формуле Arria относительно пятой годовщины с начала оккупации Крыма Россией», - говорится в сообщении.

Заседание состоится в пятницу, 15 марта, с 10.00 до 12.00 по местному времени в Нью-Йорке (с 17.00 до 19.00 по Киеву).

Участие в заседании могут принять все желающие представители стран-членов ООН.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав 16 марта «референдум» о якобы самоопределении полуострова. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% участников «референдума» высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.