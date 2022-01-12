Украинские школьники в 2021-2022 учебном году отдыхают по новому графику – но летние каникулы 2022 и новый учебный год стартуют традиционно.

Весенние каникулы в 2022 году продлятся неделю. Но в марте Украина дарит выходные еще и в честь Международного женского дня.

Когда отдыхают школьники в 2022-2023 году

Учебный год в Украине длится от 720 часов (для воспитанников начальных классов) до 1110 часов (столько должны отучиться выпускники лицея). Даты каникул в 2022/2023 годах:

весенние каникулы стартуют 28 марта, а уже в следующий понедельник, 3 апреля, школьники снова сядут за парты;

стартуют 28 марта, а уже в следующий понедельник, 3 апреля, школьники снова сядут за парты; летние – традиционно начнутся с 1 июня: последний звонок 2022 намечен на 27 мая (Украина), а первый звонок в этом году – на 1 сентября;

– традиционно начнутся с 1 июня: последний звонок 2022 намечен на 27 мая (Украина), а первый звонок в этом году – на 1 сентября; осенние каникулы – с 24 по 30 октября;

– с 24 по 30 октября; зимние каникулы 2022/2023 – с 26 декабря 2021 по 8 января.

Каждая школа, техникум и т.п. могут корректировать эти даты – ориентируясь на эпидемиологическую и погодную ситуацию, требование МОН по количеству учебных часов и дней отдыха для детей.

Выходные в марте 2022

Вторая неделя месяца также будет сокращенной для учеников: 7 и 8 марта (понедельник и вторник в 2022 году) будут днями отдыха. За 7-е число отучиться придется в субботу, 12 марта.

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