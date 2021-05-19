Служба безопасности Украины проведет в Одесской области 20-21 мая антитеррористические учения.
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области.
Отмечается, что региональная координационная группа Антитеррористического центра при УСБУ проведет контрдиверсионные учения на объектах потенциальных террористических посягательств.
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Тренировки, которые пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, состоятся 20-21 мая в районе поселков Григорьевка, Беляры, Новые Беляры и на территории порта «Пивденный».
Цель учений – отработка алгоритма противодействия диверсионно-террористическим группам, проверка уровня контрдиверсионной защищенности потенциально уязвимых объектов, а также выполнение комплекса других мер, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия.
«Во время масштабных тренировок в отдельных районах области возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей, автомобилей и тому подобное», - сообщили в управлении.
СБУ просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.
Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.
Кроме того, в СБУ просят граждан информировать правоохранителей в случае прибытия или пребывания в регионе подозрительных людей, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей. Также в случае появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов, выявления подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности.
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