Ранее было сообщено о подозрении теще Шария.

Служба безопасности Украины объявила подозрение еще трем лицам, причастным к политической партии "Партия Шария".

Как сообщили в пресс-центре СБУ, им инкриминируют ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) Уголовного кодекса Украины.

"У СБУ есть аргументированные доказательства причастности этих лиц к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в политическую партию "Партия Шария" и к подделке протоколов заседаний этой "политической силы" ради избрание "нужных руководителей партии", - говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что на прошлой неделе аналогичное подозрение получила еще одна "руководительница" "партии Шария". Сейчас в суд направляются материалы, необходимые для избрания всем четырем подозреваемым мер пресечения.

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Как сообщал УНИАН, 25 сентября СБУ объявила подозрение одной из руководительниц "партии Шария", теще пророссийского блогера Анатолия Шария Алле Бондаренко. Ее подозревают в причастности к подделке документов о перерегистрации партии "Объединенная Украина" на "Партию Шария" и фальсификации протоколов заседаний этой "политсилы" ради избрание "нужных руководителей партии".

В СБУ отметили, что сам Шарий, на которого зарегистрирована "партия Шария", заявлял, что не имеет никакого отношения к деятельности данной "политической силы" и лишь дал нотариальное согласие на использование в ней своей фамилии. А сделал это за денежное вознаграждение в 500 долл.

Дело против Шария: что известно

16 февраля стало известно, что СБУ объявила пророссийском блогеру Шарию, который живет в Испании, о подозрении в госизмене и в нарушении равноправия граждан. По данным следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.

В СБУ подчеркнули, что доказательства следствия подтвердил ряд экспертных исследований, которыми установлено, что в интервью и выступлениях Шарий вел подрывную деятельность против Украины.

11 марта Министерство юстиции подало в ОАСК иск о запрете деятельности "Партии Шария".

В свою очередь "Партия Шария" подала в ОАСК иск к Главному управлению СБУ в Киеве и Киевской области. Истец просил суд признать противоправными действия управления относительно составления и отправки в Минюст письма о нарушении партией украинского законодательства.

Позже против Шария открыли уголовные дела за отмывание доходов, уклонение от уплаты налогов и махинациях при финансировании его партии.

20 августа СНБО ввела санкции против супругов Ольги и Анатолия Шария и тещи блогера Аллы Бондаренко.

Автор: Светлана Закелова