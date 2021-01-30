Мужчине диагностировали двухстороннюю пневмонию.

В Каменском возле здания 9-й городской больницы обнаружили мужчину без признаков жизни. По предварительной информации, он покончил с собой.

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По информации источников, 55-летний мужчина находился на лечении. Ему диагностировали двухстороннюю пневмонию.

Примерно в 16:00 он поднялся по пожарной лестнице на высоту третьего этажа и спрыгнул. От полученных травм он умер на месте.

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти.

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Автор: УНИАН