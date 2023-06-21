Яровая отметила, что против совета и против нее лично развернута грязная информационная компания в СМИ.

Министерство обороны подписало 8 договоров с победителями торгов Prozzoro на поставку питания армии. Судебные иски проигравших участников торгов отклонены в первой инстанции, по одному иску продолжается дело в апелляционной инстанции. На 19 лотах торгов было сэкономлено 3,9 млрд грн.

Об этом сообщила известная волонтер и член общественного антикоррупционного совета Министерства обороны Украины Дана Яровая, отметив, что на фоне развернутой против общественного антикоррупционного совета Минобороны медийной кампании допускает физическую угрозу своей жизни.

"Сейчас Министерством обороны подписано 8 договоров, сегодня они должны быть переданы в Казначейство. Другие находятся на согласовании в различных структурных подразделениях. Все иски о не признании победителей в первой инстанции отбили. Сейчас вчера до ночи проходило апелляционное судебное заседание по первому иску. Суд перенесен на 22.06.2023 следим за руками. И надеемся, что Апелляционный суд проявит также мудрость во время принятия решений", - информирует волонтер.

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По ее словам, открытые торги показывают значительную экономию бюджетных средств, что крайне важно во время войны.

"Ожидаемая стоимость по питанию была 24 миллиарда гривен. Сейчас, по 19 областям из 22 экономия составила 3 миллиарда 900 миллионов гривен. Еще 2 области должны торговаться 23.06, одна 26.06. Подсчитаем еще общую экономию. У меня ощущение, что я ломаю шею гидре. И сама на этой процедуре, мы или вернем закупки Министерства после полутора лет сплошной тьмы на свет Божий, или так и будем покупать яйца в килограммах по 17 грн. Кстати, средняя стоимость яиц по каталогам составляет 3.60-4.30 с НДС", - продолжает Дана Яровая.

Член общественного антикоррупционного совета отметила, что против совета и против нее лично развернута грязная информационная компания в СМИ.

"По средним подсчетам, на дискредитационную кампанию против меня было потрачено более 100 тысяч долларов. Что меня может остановить? Физическое устранение. Да, и такие мысли у меня есть, и вероятно небезосновательны. И за меньшие средства убивали в нашей стране. Так вот, на всякий случай. Нет желания закончить жизнь самоубийством, машину не вожу, улицу перехожу на зеленый цвет светофора, не употребляю психотропных препаратов, алкоголя, наркотиков", - подытожила Дана Яровая.

Напомним, что 6 июня Министерство обороны Украины провело открытые тендеры через Prozorro на закупку 22 позиций еды для армии, в результате чего удалось сэкономить 6 млрд грн. Сразу после торгов участник, давший на торгах самую высокую цену, начал подавать иски в административный суд города Киева с требованием отменить результаты торгов. СМИ сообщают, что эта компания - "Трейд Гранит Инвест", которую связывают с бизнесменом, подследственным НАБУ Андреем Адамовским.