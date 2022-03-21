Вилкул объяснил, что русские парадигмы путают, что если их регион русскоязычный, значит они русские, на самом деле это не так.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что Кривой Рог, несмотря на то, что русскоязычный город, Россию не поддерживает, как и он сам.

Об этом он рассказал в эфире ТСН.

"Не было у нас переоценки ценности, криворожане всегда были проукраинскими", – отметил он.

Вилкул отметил, что русские парадигмы путают, что если их регион русскоязычный, но это не значит, что они русские.

"Русскоязычный не означает, что он не патриот и не готов воевать за Украину", — заявил политик и подчеркнул, что им безразлично от какого врага защищать Кривой Рог.

Он подчеркнул, что сейчас область сплочена вокруг президента. "Он войдет в историю как великий президент великой нации. Сейчас говорить о политике – это бред", — выразил мнение Вилкул.

Сейчас, по его словам, враг на расстоянии от города на 17-40 км, на разных участках. Россияне пытаются небольшими группами до десятка техники попытаться совершать наступления. Но, по мнению Вилкула, окружить город нет вероятности, потому что его протяженность 120 км. Опаснее всего сейчас на Юге, где "как тараканы лезут из Крыма в Херсон" и обстреливают территории.

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