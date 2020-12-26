За нарушение порядка посещения оккупированного Крыма россиянке запрещен въезд в нашу страну сроком на три года.

В международном аэропорту "Борисполь" пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" запретили въезд в Украину российской блогерше.

Читайте такжеБлогерша из РФ сменила паспорт и пыталась еще раз попасть в Украину на концерт (фото, видео)Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы. "Во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции, пограничники обнаружили гражданку РФ, 1994 года рождения, которая нарушила порядок въезда-выезда на ВОТ АР Крым. Нарушительницей оказалась российская блогерша", - говорится в сообщении.

Ее не пропустили в Украину и запретили въезд в нашу страну сроком на три года.

"Сейчас россиянка ждет обратного рейса", - сообщили в ГПСУ.

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Автор: Юлия Петриченко