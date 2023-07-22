Оккупанты отправили детей в лагеря на территории РФ для участия в так называемых культурно-образовательных мероприятиях.

Россияне продолжают активно проводить политику ассимиляции украинских детей на временно оккупированных территориях Украины и уничтожают их самоидентификацию.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. В частности, оккупанты отправили еще около 100 украинских детей в лагеря на территории РФ для участия в так называемых культурно-образовательных мероприятиях.

"Детей вывезли из Каланчака в санаторий "Лесная сказка" в Саранске (Мордовия). Детям будут проводить лекции об "сво", их русской принадлежности и преподавание псевдоистории в путинском варианте. Также перед детьми будут выступать российские "актеры" и проводить обучение русской литературе", - говорится в сообщении.

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Похищение Россией украинских детей

Как сообщал УНИАН, ранее уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук заявила, что Россия похищает украинских детей, чтобы пополнить свою нацию и сделать из них русских. Она также отметила, что сейчас существует пять сценариев, по которым Россия депортирует украинских детей.

В мае президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что количество незаконно вывезенных детей с оккупированных территорий может значительно превышать 19 тысяч, ведь в захваченных регионах находилось не менее 200 тысяч украинских детей.

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