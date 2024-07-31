Стратегическими мероприятиями программы предусматриваются три основные задачи, которые включают почти 60 мероприятий.

В Кабинете министров Украины одобрили Концепцию государственной целевой программы комплексного водообеспечения территорий, подвергшихся воздействию военных действий, на период до 2030-го. Об этом сообщает правительственный портал.

"Документ является революционным не только из-за вызовов обеспечения фронтовых регионов водой. Последний раз такая программа в Украине действовала в 2012-2021 годах и была выполнена лишь на 27%", – говорится в заявлении Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца.

Программа предусматривает три основные задачи, которые будут включать в себя 57 мероприятий. В частности планируется:

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построить системы водоснабжения;

построить, реконструировать и провести капитальный ремонт гидротехнических сооружений;

расчистить русла рек и водоемов;

привлечь подземные воды, чтобы обеспечить диверсификацию источников водоснабжения.

По новой программе предполагается финансирование за счет международной помощи на 57%. 37% должно составить государственное финансирование, еще 6% обеспечат местные бюджеты.

По словам Руслана Стрельца, программа продемонстрирует партнерам Украины, что Киев комплексно подходит к решению вопроса водных ресурсов.

Водные ресурсы Украины – что стоит внимания

В апреле сообщалось, что в Каховское водохранилище возвращается вода. По словам эколога Вадима Манюка, такого не было 65 лет. Специалист назвал возвращение воды очень положительным процессом, отметив, что оно имеет под собой не совсем естественные причины.

Напомним, в прошлом году россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за чего начался неконтролируемый спуск воды. В результате были затоплены некоторые населенные пункты Николаевской и Херсонской областей.

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