При этом, как отметил представитель разведки, женщины в ГУР служат "абсолютно наравне с мужчинами".

Ежедневно в Главное управление разведки Министерства обороны Украины поступают сотни писем от желающих присоединиться к структуре. Однако отбор чрезвычайно жесткий, рассказал представитель ГУР Андрей Черняк.

"У нас очень жесткая система отбора. Мы можем себе позволить и делаем это в силу того, что специфика нашей работы предполагает, что у нас должны быть лучшие. Поэтому мы берем лучших, мы их проверяем, мы их готовим, мы учим людей. Вы видите на примере тех операций, которые проводит ГУР, что все же осуществляют эти операции профессионалы", – подчеркнул он в интервью телеканалу "Мы – Украина".

По словам Андрея Черняка, каждый день ГУР получает сотни анкет, однако проходят далеко не все.

При этом, как отметил представитель разведки, женщины в ГУР служат "абсолютно наравне с мужчинами".

"У нас нет какого-то разделения – ты женщина, ты мужчина. Есть какая-то определенная задача, и в зависимости от того, кто больше сможет выполнить эту задачу, такие силы и применяются", – констатировал Черняк.

Рекрутинг в Силы обороны Украины

Кабинет Министров Украины принял разработанное Министерством обороны постановление, которое позволяет военным частям проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных, которые добровольно желают служить в Силах обороны. Поэтому отныне военнообязанные и резервисты-добровольцы могут выбрать воинскую часть для службы без обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП).

Кроме того, в Украине работают центры рекрутинга в ряды украинского войска. Самой популярной профессией сейчас является оператор БПЛА, говорят в Минобороны. Также популярностью пользуются должности, связанные с обслуживанием военной техники, штабные должности, логистика.

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