В соцсетях полагают, что за пранком стоят либо взломщики, либо недовольные условиями работы сотрудники.

Пользователи приложения киевской сети ресторанов Mister Cat в ночь на 4 октября получили странные сообщения оскорбительного содержания.

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Пользователи массово публикуют скриншоты рассылки в соцсетях и Telegram-каналах. В частости - требуют объяснений на странице Mister Cat в Facebook.

«Мы нас**ли тебе в пиццу, потому что зарплату не платят уже третий месяц. Жри, урод, и не подавись», - говорится в одном из сообщений.

Пользователи предполагают, что за «пранком» стоят либо взломщики, либо недовольные условиями работы сотрудники сети. Рассылку также можно воспринимать как публичный зов о помощи: в сети утверждают, что зарплату некоторым сотрудникам сети не платят еще с марта.

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Автор: Дмитрий Захаров