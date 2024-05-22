Бардаш регулярно повторяет тезисы российской пропаганды в эфирах рупоров Кремля.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на продюсера и музыканта - путиниста Юрия Бардаша, который оправдывает войну РФ против Украины.

Как сообщил пресс-центр СБУ, в начале полномасштабного вторжения он сбежал в Россию, где начал широкую информкампанию в поддержку оккупантов. Для этого Бардаш регулярно публикует антиукраинские сообщения на страницах собственного Telegram-канала с общей аудиторией почти 50 тыс. пользователей.

Среди прочего, как проинформировали в спецслужбе, фигурант призывает к захвату Киева и Харькова. Также Бардаш регулярно повторяет тезисы российской пропаганды в эфирах рупоров Кремля на видеохостинге YouTube. Отмечается, что инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности в пользу агрессора.

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"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Бардашу о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий); чч. 1, 2 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины); ст. 436 (пропаганда войны); ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников)", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.

В центре внимания Юрий Бардаш - продюсер, который оказался предателем

Как сообщал УНИАН, в октябре украинский продюсер, который развивал ранее творчество групп Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", Юрий Бардаш выразил желание, чтобы Россия оккупировала всю Украину. Также он заявил, что вскоре получит российский паспорт. В Украину он готов вернуться только при одном условии: если столица будет оккупирована российскими захватчиками.

В январе Бардаш заявил, что получил гражданство страны-агрессора. На своей странице в Instagram он похвастался новым позорным паспортом. Это фото он сделал на фоне портрета диктатора Владимира Путина и российского флага.

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