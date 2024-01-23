Юрий Бардаш предал Украину.

Украинский продюсер Юрий Бардаш, который в начале полномасштабного российского вторжения сбежал в Россию, получил гражданство страны-агрессора.

На своей странице в Instagram он похвастался новым позорным паспортом. Это фото он сделал на фоне портрета диктатора Владимира Путина и российского флага.

"Я достаю из широких штанин", - подписал снимок предатель Бардаш.

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Позиция Юрия Бардаша по войне в Украине

В 2022 году он заявил, что считает себя русским человеком и сказал, что в Украине живут н***сты. В июле этого же года он сбежал в Россию, где начал сотрудничать с путинистами.

В сентябре он выдал очередную порцию бреда, сказав, что Европа исчезнет, а Россия "освободит" Украину, и тогда он заживет счастливой жизнью. Кроме того, он говорил, что вернется на родину только при одном условии - когда Киев станет Москвой.

Отметим, Юрий Бардаш был продюсером группы "Грибы", получившей известность благодаря песне "Тает лед".

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