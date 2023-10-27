Бардаш выразил желание, чтобы российские захватчики царили на всей территории нашей страны.

Украинский продюсер, развивавший ранее творчество групп "Quest Pistols", "Грибы", "Нервы", Юрий Бардаш выразил желание, чтобы Россия оккупировала всю Украину. Об этом он сказал в интервью одному из пропагадистских радио.

В начале полномасштабного вторжения Бардаш сбежал из Украины в Россию и сейчас называет себя российским продюсером. Он говорит, что выведет на большую сцену таланты из глубинок. Однако пока ему не удалось подтвердить свои слова действиями.

Сейчас карьера Бардаша на паузе, несмотря на то, что он активно выслуживается перед Кремлем. К слову, в очередной раз он выдал порцию бреда, заявив, что после того, как страна-агрессора якобы оккупирует Украину, "все народы России будут петь "Между нами тает лед"".

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"Я вам так скажу, только освободим, там поднимутся русские люди. И они вообще там первые, кто спуску не дадут этим всем нацикам. Я надеюсь, что при нашей жизни, что мы это все увидим, и будет единение, и песню "Между нами тает лед" еще споем. И еще будет большой тур, где будут петь эту песню все народы России", – выдал предатель Бардаш.

Также он заявил, что вскоре получит российский паспорт. А в Украину он готов вернуться только при одном условии: если столица будет оккупирована российскими захватчиками.

Позиция Юрия Бардаша по войне в Украине

Бардаш открыто поддержал агрессию РФ в Украине. Из-за этого с ним разорвал связи украинский музыкант Wellboy, а также саундпродюсер и режиссер клипов Евгений Триплов.

Незадолго до полномасштабного вторжения он с семьей уехал на отдых. 24 февраля встретил на Шри-Ланке. Потом отправился в Грузию, а оттуда – в Москву, где сейчас мечтает получить паспорт гражданина РФ.

Кстати, жена Юрия Бардаша ушла от него из-за его пророссийской позиции.

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