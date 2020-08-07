Недалеко от моря: Минюст анонсировал продажу расформированной после бунта заключенных одесской колонии

Объект расположен в 3,5 км от Черного моря.

Министр юстиции Денис Малюська анонсировал продажу Южной исправительной колонии (№51), расформированной в прошлом году после бунта заключенных.

Об этом Малюська заявил в Facebook.

Он отметил, что указанная колония, помещения которой получили значительные повреждения во время массового бунта заключенных, станет следующим лотом после продажи объекта в Коцюбинском (Киевская обл.).

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«Есть сразу несколько почти готовых лотов. Вот один из них: колония № 51, расположена в Одессе, на Люстдорфской дороге, 9. Площадь земельного участка – 5,983 га, площадь зданий – 14482 кв. м», - написал министр.

Он акцентирует на том, что данное исправительное учреждение находится в хорошем месте: от него до центра Одессы всего 4 км, до Черного моря – 3,5 км.

По его словам, вырученные от продажи деньги будут направлены на строительство другого исправительного учреждения в Одесском регионе (за чертой областного центра) и другие нужды.

Как сообщал УНИАН, 27 мая 2019 года в Южной исправительной колонии (№51), расположенной в Одессе, произошел бунт, сопровождавшийся пожаром.

Полиция открыла производство по ст. 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

С 28 мая в колонии ввели особый режим, в Минюсте решили законсервировать Южную колонию из-за больших разрушений, нанесенных бунтовщиками.

Летом завершилось этапирование всех осужденных – около 450 человек – в другие исправительные учреждения.

Сегодня, 7 августа, министр юстиции Денис Малюська анонсировал три волны продажи украинских тюрем и следственных изоляторов.

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