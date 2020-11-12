После оккупации Крыма Россией поставки воды на полуостров прекратили / фото УНИАН

Жители оккупированного Симферополя жалуются, что у них в кране пропала вода.

Об этом они сообщают в соцсетях.

"Воды либо нет, либо она не пригодна даже для технического использования", – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

скриншот Twitter блогер RoksolanaToday&Крым

"Утро. Семья собирается на работу, ждем воду, чтобы умыться, в туалет попасть и т.д. Время идет, воды нет. Пора на работу выходить 7:30, воды нет", – сообщила жительница Симферополя Ирина Мардаровская.

скриншот Twitter блогер RoksolanaToday&Крым
скриншот Twitter блогер RoksolanaToday&Крым

Читайте такжеВзялись за кризис только сейчас: Россия заинтересовалась подземными водами в Крыму

Ситуация с водой в Крыму

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко