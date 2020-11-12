После оккупации Крыма Россией поставки воды на полуостров прекратили / фото УНИАН
Жители оккупированного Симферополя жалуются, что у них в кране пропала вода.
Об этом они сообщают в соцсетях.
"Воды либо нет, либо она не пригодна даже для технического использования", – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.
скриншот Twitter блогер RoksolanaToday&Крым
"Утро. Семья собирается на работу, ждем воду, чтобы умыться, в туалет попасть и т.д. Время идет, воды нет. Пора на работу выходить 7:30, воды нет", – сообщила жительница Симферополя Ирина Мардаровская.
скриншот Twitter блогер RoksolanaToday&Крым
скриншот Twitter блогер RoksolanaToday&Крым
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Ситуация с водой в Крыму
- Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова.
- Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
- После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
- Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.
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