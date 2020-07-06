Пожар в доме в Новой Каховке: выгорело четыре квартиры, еще 10 – подтоплены (видео)

Большинство погорельцев отказались от временного убежища и провели ночь в изуродованных помещениях.

В Новой Каховке специальная комиссия осмотрит дом и будет устанавливать убытки, которые нанес пожар 5 июля.

Читайте такжеПосле масштабного пожара жильцов дома в Новой Каховке пообещали отселитьОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что несмотря на запрет большинство жителей поврежденных квартир после пожара решили провести ночь под сгоревшей крышей. Временный приют для них нашли в детском саду, бывшем санатории и детском инфекционном отделении, которое до этого подготовили для коронавирусной обсервации. Однако погорельцы на такие условия не согласились.

Сейчас известно, что полностью выгорели четыре квартиры, еще десять – подтоплены. Комиссия, которая должна осматривать дом, будет заседать сегодня. Она установит убытки.

Как сообщал УНИАН, пожар в доме в Новой Каховке вспыхнула 5 июля. Предварительные версии причины пожара – неосторожное обращение с огнем или поджог. Сначала загорелась квартира на пятом этаже, а оттуда огонь перекинулся на крышу.

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