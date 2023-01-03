Польские власти были очень недовольны тем, что в Украине Бандеру считают одним из национальных героев.

Пресс-служба Верховной Рады удалила из Twitter пост, посвященный годовщине рождения Степана Бандеры, по просьбе польской стороны. Об этом рассказал замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик в комментарии PAP.

Отмечается, что в воскресенье, 1 января, в 114-ю годовщину рождения Бандеры, в Twitter Верховной Рады появился пост с фотографией главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного под портретом лидера ОУН. Там же была приведена одна из цитат Бандеры.

Эта публикация вызвала резкое недовольство в Польше. В понедельник состоялся разговор между главами правительств двух стран, после чего пост о Бандере исчез из Твиттера Верховной Рады.

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"Это знак того, что украинцы прислушались к нашему голосу. Хочу дать понять, что со стороны польского государства неприемлемо чествование Степана Бандеры, идеолога украинских националистов, убившего десятки тысяч поляков на Волыни", – заявил Муларчик.

Отношение поляков к Степану Бандере

В 1930-х годах Степан Бандера стал одним из лидеров украинского национально-освободительного движения на территориях Украины, входивших в состав тогдашней Польши. Бандера участвовал в силовых акциях против польских властей, за что в 1936 году был осужден на пожизненное заключение.

После захвата Польши немецкими войсками Бандера оказался на свободе, но в 1941 году уже немцы отправили его в концлагерь за попытки восстановить независимость Украины. До 1944 года Бандера находился в заключении и никак не мог ни лично участвовать, ни руководить украинскими повстанцами в Волынской трагедии 1943 года.

Однако в современной Польше фигуру Бандеры принято отождествлять со всем антипольским движением 30-40-х годов и возлагать на него вину за все, что в Польше считают "страшными украинскими преступлениями".

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