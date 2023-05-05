Артист пригласил в студию Лачена и Ярославу Гресь.

Украинский артист Женя Янович запустил новое шоу. На этот раз он решил быть единственным ведущим. После скандала со Спартаком Субботой и "Подкаст-терапией" Янович отказался от темы психологии.

Артист запустил развлекательное вечернее шоу "20:23". Его первыми гостями стали основатель Telegram-канала "Лачен пишет" и блогер Игорь Лаченков, а также координатор фандрейзинговой платформы UNITED24 Ярослава Гресь.

В студии Янович много шутил и не мог не поговорить о Спартаке Субботе. Он рассказал, что решил сделать собственное шоу, чтобы у него больше никто не спрашивал о его коллегах.

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Фанаты пишут, что новый проект Яновича им понравился. Комментаторы советуют артисту больше не становиться "тенью" кого-то другого и всегда делать шоу, где он будет единственным ведущим. Они пишут:

"Ты молодчина! Все эти Спартаки нужны были тебе лишь для того, чтобы ты пришел к тому, что ты - уникальность. Ты способен делать что-то невероятное один! Спасибо!"

"Мне не хватало такого формата у нас, в Украине. Очень классно, что Женя нашел себя и, надеюсь, классно реализует себя в этой сфере"

"Крутой выпуск! Вы гармоничны в этом формате, даже Лачен заговорил".

Скандальное расследование о Спартаке Субботе

Недавно психотерапевт Илья Полуденный опубликовал расследование о психологе Спартаке Субботе, который вместе с Яновичем выпускал на YouTube "Подскат-терапию". Появилась информация о том, что Суббота солгал о своем образовании, его обвинили в сексе с клиентками и работе на ОПЗЖ.

После этого Янович отреагировал на скандал и признал, что психолог обманывал и его. Актер заявил о закрытии шоу и сказал, что больше не будет работать с Субботой.

Впоследствии стало известно, что скандальный психолог продолжит "Подкаст-терапию". Впрочем, уже без Яновича.

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