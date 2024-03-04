По его словам, платные камеры очень популярны именно в киевском СИЗО.

В Украине не осталось свободных мест в платных камерах следственных изоляторов. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью РБК-Украина. Он подчеркнул, что инициатива платных камер в СИЗО очень хорошо работает. Особенно такие камеры пользуются большой популярностью в Киеве.

"Я думаю, что если бы мы вдвое больше ввели этих платных камер, все равно были бы заняты все", — отметил министр.

По его словам, создание второго следственного изолятора в столице является вопросом актуальным, ведь людей уже некуда размещать.

Видео дня

"Это на самом деле актуальный вопрос. Это очень и очень сложная ситуация, и по прогнозам правоохранителей, она будет только ухудшаться, потому что у нас криминальная ситуация ухудшается. А что касается финансов, платные камеры быстро окупились. Поэтому это прекрасный бизнес-проект", — заверил Малюська.

Платные камеры в украинских СИЗО: что известно

В 2020 году в Лукьяновском СИЗО Киева открылись первые платные камеры в рамках экспериментального проекта. Позже такие камеры появились и в других городах Украины.

Через некоторое время Малюська сообщил, что по состоянию на 5 октября 2020 года платные камеры принесли в госбюджет Украины первый миллион гривен. По его словам, лидером по пользованию таких камер стал "Киевский следственный изолятор".

Уже в 2021 году в рамках этого проекта в Киевском СИЗО восстановили 18 камер, которые были обустроены по норвежскому образцу. В такой камере есть душевая кабина, туалет, телевизор, микроволновка, чайник и другие удобства для жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: