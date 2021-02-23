Корреспондент ТСН Мирослав Ганущак расскажет, как непродуманные коммунальные решение в целях экономии приводят к неожиданным последствиям

22 февраля в 19.30 в эфире ТСН на телеканале «1+1» состоялась премьера спецпроекта «Підняти градус» о последствиях непродуманного перехода на индивидуальное отопление и результах такой «экономии» для целых населенных пунктов. В цикле - 5 ярких коммунальных историй со всей Украины - о локальных коммунальных решениях, которые привели или к успеху, или к катастрофе.

Автором спецпроекта стал корреспондент ТСН Мирослав Ганущак. В частности, на примере родного города Калуш он покажет, какие проблемы могут возникнуть по всей Украине из-за бессистемного перехода на индивидуальное отопление. 70% горожан самовольно отказались от услуг центральной котельной, из-за чего остальных жителей уже принудительно лишат центрального отопления, заставляя за свой счет устанавливать газовые или электрические котлы в каждую квартиру.

Журналист нашел ряд городов и городков, живущих без центрального отопления долгие годы и вместо желаемой экономии получили кучу коммунальных проблем. В частности, зрители узнают, почему из-за холодных подвалов и чердаков замерзает канализация, горят электросети, течет крыша, и как не допустить этого в собственном доме.

ТСН покажет яркий пример коммунального расточительства, когда 8-километровая труба отапливает воздух и теряет 60-80% тепла дорогой к жилым домам. Журналисты провели собственное расследование и выяснили, кто в итоге заплатит за перерасход.

Вместе с тем, ТСН продемонстрирует и удачные примеры самоорганизации жителей, у которых получилось модернизировать многоквартирные дома и уменьшить платежки.

По словам заместителя директора департамента по новым форматам Ольги Кашпор, цель спецпроекта - помочь заранее увидеть проблемы и оценить плюсы и минусы перехода на индивидуальное отопление.

«В вопросах экономии тепла или уменьшения стоимости отопления не может быть индивидуального решения, оно всегда должно быть согласовано, коллективное, как минимум, на уровне дома, а еще лучше на уровне города. Люди в большинстве своем считают, что их ответственность заканчивается на пороге их квартиры: главное, чтобы тебе было тепло и у тебя была меньше платежка. Не отказываясь от этой цели, надо понимать, что такие решения как индивидуальное отопление принимаются коллективно. Путь к настоящей экономии и эффективным решениям только один - он длинный, скучный, подчас мучительный - и начинается с создания ОСМД», - рассказывает Ольга Кашпор.

Смотрите спецпроект «Підняти градус» ежедневно в вечернем выпуске ТСН в 19.30 на «1+1».

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Автор: УНИАН