По его словам, количество блокпостов в городе увеличилось из-за плохих показателей мобилизации.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что из-за низких показателей мобилизации, в городе увеличилось количество блокпостов. Об этом он сказал в эфире местной телерадиокомпании "Вежа", отвечая на вопрос зрителя о том, как долго продлится усиление мобилизационных мероприятий во Франковске.

"Учитывая то, что Ивано-Франковская область отстает в проведении мобилизации, по данным Минобороны, я считаю, что несколько недель точно будет", - ответил мэр.

Он отметил, что город не определяет, где должны располагаться блокпосты, не руководит процессом мобилизации. Этим занимаются представители ТЦК и правоохранители. Однако, по его словам, согласно закону о местном самоуправлении, город помогает необходимыми средствами.

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"Поскольку наша область одна из непередовых в проведении мобилизации, то несколько недель усиленный режим будет", - отметил Марцинкив.

Мобилизация в Украине - детали

18 мая вступил в силу новый законопроект о мобилизации. Все военнообязанные мужчины с 18 до 60 лет должны были обновить свои данные до 16 июля. В этой связи Министерство обороны Украины запустило в действие мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов с целью обновления учетных данных в онлайн-режиме.

В августе народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что после вступления закона в силу текущие темпы мобилизации военнообязанных устраивают высшее военное руководство Украины.

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