Министр хочет вернуться к частной жизни.

Министр обороны Алексей Резников собирается написать заявление об отставке после победы Украины в войне против российских захватчиков.

Как он рассказал в интервью испанскому изданию LA RAZON, после отставки он собирается уделить время семье.

"Ах, это моя мечта! И уж тем более моей жены. Она плакала, когда меня назначили министром, этим я вам все и сказал. Мы ждем дня победы, потому что он позволит мне подписать заявление об увольнении и вернуться к частной жизни. Этот этап моей жизни очень, очень тяжелый", – сказал Резников в ответ на вопрос о планах уйти с должности.

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Он также рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский дважды просил его возглавить оборонное ведомство.

"Первый разговор был в конце августа 2021 года. Я вежливо отказался от предложения. Я больше видел себя в столкновениях с юридическими проблемами, возможно, в открытии новых юридических фронтов с Россией в международных судах. Или в сотрудничестве с генеральным прокурором и министерствами иностранных дел и юстиции. Я думал, что убедил его, но через месяц он вызвал меня к себе в кабинет и, как только я вошел, сказал: "Хорошо, министр обороны", – поделился министр.

Что известно о семье Резникова

56-летний Алексей Резников, юрист и бывший вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины, с ноября 2021 года возглавляющий Минобороны Украины, – отец двоих детей и дедушка двоих внуков. В 2020 году он женился на младшей на 20 лет Юлии Зорий, ведущей канала ICTV.

В интервью LA RAZON Резников рассказал, что часть его семьи – дочь и ее двое детей – живут в Киеве, где его внуки ходят в школу.

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