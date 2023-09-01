Его взяли под стражу без права на залог.

В Полтаве арестован блогер и фитнес-тренер Роман Заволока, который оскорблял и унижал представителей военкомата, а также плюнул в одного из них. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской областной прокуратуры.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Как отметили в прокуратуре, фитнес-тренер подозревается в нанесении телесных повреждений правоохранителю во время несения службы, в оскорблении его чести и достоинства, а также в распространении соответствующего видео в соцсети.

Видео дня

Согласно сообщению Суспильного, во время судебного заседания Заволока сказал, что ненавидит страну-агрессора, которая начала войну.

"И я всеми силами пытаюсь свести неправомерные действия людей во власти коррупционных, которые берут с войны ребят, получивших ранения, контузии. И вместо того, чтобы выплатить им деньги и оставить дома, они заставляют их патрулировать улицы и вручать повестки, понимая, что люди будут реагировать на это агрессивно", - добавил он.

Что известно о скандальном фитнес-тренере из Полтавы

В августе на одной из улиц Полтавы Роман Заволока словесно оскорбил и унизил работников Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Одним из них был военнослужащий, вернувшийся из зоны боевых действий.

Свои действия тренер фиксировал на камеру, а в дальнейшем отснятое видео выложил на собственной странице в соцсети.

Также установлено, что 29 августа во время проверки документов полицейскими мужчина вел себя вызывающе, нецензурно выражался и нанес телесные повреждения одному из правоохранителей. В тот же день он был задержан.

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