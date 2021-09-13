По ее словам, для того, чтобы стать успешным спортсменом, необходимо найти себе профессионального тренера.

Украинский серебряный призер международных соревнований по легкой атлетике Анна Рыжикова дала три совета для тех, кто хочет стать успешным спортсменом.

Об этом стало известно во время праздничного мероприятия, которое было организовано при поддержке Группы "Метинвест" по случаю 30-й годовщины создания Национального олимпийского комитета.

"Я уже так давно в спорте, что давно уже отработала все свои черты характера и слабые места. Сейчас акцентирую внимание во время спортивных соревнований исключительно на своих сильных сторонах. Всем, кто только начинает свою карьеру, я могу посоветовать не сдаваться и пробовать еще раз и еще раз, потому что с первого раза никогда не получается даже у самых талантливых людей", - отметила Рыжикова.

По ее словам, также всем, кто хочет стать профессиональным спортсменом и реализоваться в жизни, необходимо постоянно учиться и анализировать собственные ошибки, а также найти себе хорошего тренера, который должен стать наставником.

"Надо постоянно учиться, анализировать свои ошибки и, безусловно, найти хорошего тренера, который в будущем станет настоящим наставником. В спорте одному нельзя, надо иметь команду", - подчеркнула Рыжикова.

Справка УНИАН. Группа "Метинвест" - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине производителем стали.

На предприятиях Группы работает 40 заслуженных спортсменов, среди которых есть многократные чемпиона мира по гиревому спорту, армрестлингу и силовому многоборью.

Основные акционеры "Метинвеста" - группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).

Автор: Григорий Бондарь