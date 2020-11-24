На сегодня статус военного преступника только по событиям на Донбассе могут получить более сотни человек.

Во время оккупации Крыма более 20 тысяч украинских правоохранителей предали Украину и перешли на сторону оккупантов.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, пишет ZN.UA.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму рассказали, сколько осталось воды в водохранилищах Симферополя

На сегодня статус военного преступника только по событиям на Донбассе могут получить более сотни человек.

"Это те люди, против которых ведутся расследования, часть уже имеет обоснованные подозрения. В этом году только на уровне департамента прокуроры объявили подозрение 54 лицам в совершении особо тяжких преступлений во время вооруженного конфликта", – пояснил Мамедов.

Подозреваемыми являются как участники незаконных формирований, так и работники российских спецслужб. Еще около 230 человек — это люди, совершившие тяжкое преступление, — развязывание и ведение агрессивной войны.

В суды уже передали 143 дела по которым 148 обвиняемых.

"Только в Крыму на момент начала оккупации работало около 22 тысяч правоохранителей и 1400 человек в органах прокуратуры. Знаете, сколько их не предали присяге? Чуть больше тысячи правоохранителей и 570 прокуроров! Остальные остались и начали сотрудничать с оккупационной администрацией", – отметил заместитель генпрокурора.

Оккупация Крыма: что известно

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН