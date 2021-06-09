Лётчик уже несколько лет не был на малой Родине.

Чемпион мира по высшему пилотажу Тимур Фаткуллин мечтает вернуться в Крым на своём самолёте.

Об этом он сказал в рамках проекта «Робимо українське», который подготовила группа «Метинвест» к своему 15-летию.

«Сейчас, летая здесь, я очень бы хотел пролететь над бабушкиным домом, который ждет меня. Я несколько лет не ездил в Крым. И в один день я все ещё мечтаю, что я прилечу туда, сяду, родители там разобьют огни. Это будут сумерки. Я сяду на поле куда-нибудь, и они будут встречать меня. И старший брат. И это будет таким большим делом каким-то, сбывшейся мечтой», - сказал он.

А пока мечты ждут своего осуществления, Фаткуллин добывает мировую славу, причём не только для себя, но и для всей Украины.

«И нас зовут именно как украинскую команду. Нам вдвойне приятно от этого, что нам есть что экспортировать, и что это ценится на международной арене... То есть в мире ми "робимо українське"», - добавил он.

Посмотреть полностью выпуск «Робимо українське», посвящённый Тимуру Фаткуллину, можно на странице проекта.

Также в рамках проекта «Робимо українське» будут показаны истории других украинцев, которые создают что-то особенное для Украины, что делает ее известной во всем мире.

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Автор: Иван Бойко