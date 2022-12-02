NOVUS вместе с VISA подарит праздник детям: как присоединиться к акции.

В рамках масштабной программы помощи детям NOVUS запускает еще один важный благотворительный проект в партнерстве с компанией VISA. Накануне рождественских праздников каждый, кто рассчитывается в супермаркетах сети картой VISA или приобретает акционный товар с пометкой, сможет стать частью важного проекта и перечислить средства на необходимые подарки маленьким украинцам.

Как отмечают представители NOVUS, такие акции нужны, чтобы дети, которым сейчас особенно тяжело, почувствовали новогоднее чудо. Ведь, несмотря ни на что, они ожидают новогодних праздников. А для покупателей сети это хорошая возможность подарить малышам улыбки в это непростое время.

Каждый ребенок сегодня заслуживает праздника

В этом году команда планирует закупить важные и полезные подарки и направить их самым молодым переселенцам, сиротам, а также детям с инвалидностью, которые находятся в Киеве и Киевской области. На этом праздник не закончится. Чтобы провести 2022 год действительно ярко, для детей организуют ряд мероприятий с рождественской программой и аниматорами.

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"Мы понимаем, насколько важно реализовать этот проект. Подготовить качественные и желанные подарки детям, сделать настоящий праздник. И предоставить им возможность на некоторое время забыть обо всех ужасах, которые им пришлось пережить, и просто побыть в праздничной атмосфере. Это наша цель - чтобы 2022-й запомнился детям чем-то добрым. И мы вместе с VISA прилагаем много усилий, чтобы все получилось", – рассказывает Сергей Гуляев, директор по маркетингу NOVUS.

По словам инициаторов акции, проект запускали с мыслью, что каждый ребенок заслуживает светлых воспоминаний. К сожалению, немало малышей потеряли дом, семью и физически пострадали в результате вторжения российских оккупантов.

"Когда малышня вырастет, она должна иметь в воспоминаниях своего детства что-то, кроме войны. Это очень важно для формирования полноценной личности в будущем. Поскольку события этого года наложили большой негативный отпечаток, наша задача – делать что-то позитивное и приятное детям, чтобы немного сбалансировать их эмоциональное состояние", – рассказывает о цели акции PR-менеджер NOVUS Кристина Ивченко.

Как присоединиться к акции и сделать подарок детям

Помочь осуществить детскую мечту может каждый покупатель NOVUS. Для этого необходимо рассчитаться картой VISA в любом супермаркете сети, а 1 гривна с каждой покупки автоматически отчислится на подарки для малышей. Сумма чека и набор товаров при этом не имеют значения.

В то же время в сети NOVUS можно найти специальные акционные товары, обозначенные снежинкой. Каждый маркированный ценник - это еще 1 дополнительная гривна на нужды деток. На один чек можно приобрести неограниченное количество товаров, участвующих в благотворительной акции.

Акция проходит с 1 по 31 декабря включительно. Поэтому успейте посетить NOVUS и присоединиться к организации по-настоящему незабываемого праздника для детей.