В Виннице в этом году не будет главной новогодней елки города из-за ситуации, сложившейся с распространением коронавируса.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Винницы Сергей Моргунов.
Чиновник рассказал, что среди горожан развернулась большая дискуссия по поводу елки, некоторые даже подавали соответствующие петиции.
"Одни жители громады считают, что в этом году главную елку Виннице ставить не нужно, и лучше эти ресурсы направить на больницы для борьбы с COVID-19. Другие наоборот за сохранение этой традиции, чтобы в этот сложный период для всех городская елка добавила людям положительных эмоций", - пишет мэр Винницы.
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Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом Моргунов назвал весьма тревожной, в связи с чем формат празднования Нового Года решили изменить.
"Поэтому в этом году главной винницкой елки в Центральном парке им. Леонтовича не будет, а праздничные мероприятия будут перенесены в онлайн-формат. Но мы сохраним традицию праздничной иллюминации на магистральных улицах и украшения центра города. И обязательно установим на Майдане Независимости вертеп, как мы это делали в прошлые годы", - написал городской голова.
Обращаясь к жителям города, он попросил всех фотографироваться на фоне праздничных локаций с соблюдением социальной дистанции и противоэпидемических правил.
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