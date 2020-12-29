В Виннице создали огромную автоелку. Новогодний флешмоб запустили местные активисты.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Для формирования елки водителям надо было приехать к указанному месту возле одного из супермаркетов, припарковаться там, где покажут организаторы, включить фары и нажать на клаксоны.
Водители ехали не только легковушками, но и грузовиками. Некоторые украсили свои машины еще и гирляндами. Чтобы увидеть автоелку – снимали с дрона.
Для окончательной "елки" не хватило нескольких авто, чтобы изобразить веточки. Действо закончилось очень романтично: один из водителей сделал предложение своей девушке.
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