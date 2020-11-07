Соответствующее решение принято на сегодняшнем внеплановом заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством городского головы.

В Ужгороде, который сейчас находится в «красной» зоне карантина по распространению CОVID-19, позволили работу общественного транспорта, учебных заведений, питания и торговли.

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Как сообщили в пресс-службе Ужгородского городского совета, соответствующее решение принято на сегодняшнем внеплановом заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством городского головы Богдана Андриива.

Так, согласно решению комиссии, с понедельника, 9 ноября, в Ужгороде разрешено движение общественного транспорта (исключительно места для сидения), работа детских садов и начального звена образования (учащихся 1-4 классов, 5-11 классы - дистанционное обучение), работа бассейнов с заполнением не более 30%, гостиниц. Деятельность спортивных залов, фитнес-центров возможна при условии проведения индивидуальных занятий.

Работа заведений питания разрешена при наполненности не более 30% посадочных мест в помещении. Работать такие заведения имеют право исключительно с 7:00 до 22:00. Также решением комиссии разрешена работа с 7:00 до 22:00 предприятий торговли, бытового обслуживания населения (не более одного посетителя на 20 кв. м площади).

«Временные ограничения по работе не касаются аптек, АЗС и субъектов хозяйствования, которые торгуют изделиями медицинского назначения», - уточнили в горсовете.

Также решением комиссии в Ужгороде строго запрещено пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без защитных масок, проведение массовых мероприятий, прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, работа хостелов.

«Также запрещено пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, а еще - самовольное оставление места самоизоляции, обсервации», - добавили в пресс-службе.

Кроме того, с понедельника также при входе в торговые центры областного центра обязательным становится температурный скрининг.

Ужгородский городской голова отметил, что все эти ограничения Ужгородская городская комиссия принимала на основе протокола Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и учитывая ситуацию с распространением коронавируса на территории города.

Андриив также добавил, что это решение является очень важным для города, «потому что позволяет восстановить его жизнедеятельность».

«Мы дали возможность людям работать и получать зарплату, детям учиться, всем - доезжать до места работы. Но Ужгород и в дальнейшем остается в «красной зоне», угроза распространения эпидемии никуда не исчезла. Поэтому, ослабляя карантин, мы вынуждены усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер. Это социальная дистанция, ношение масок, дезинфекция рук - все эти ограничения должны стать нормой нашей жизни», - подытожил он.

Андриив также уточнил, что согласно решению комиссии, в Ужгороде будет увеличено количество мобильных мониторинговых групп, которые будут проводить рейдовые проверки по соблюдению субъектами хозяйствования установленных требований карантина.

Коронавирус в Закарпатской области

2 ноября Закарпатская областная государственная администрация заявила, что больницы Ужгорода заполнены на 100%, тяжелых больных COVID-19 вынуждены направлять в другие районы области.

30 октября Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила эпидемическое зонирование в Украине, которое начало действовать с 2 ноября. В частности, к «красному» уровню эпидемической опасности отнесены города Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области.

5 ноября в городе более 300 предпринимателей собрались перед зданием Закарпатской ОГА на акцию протеста, во время которой пытались побить главного инфекциониста региона.

Они требовали от властей не прекращать работу малого бизнеса, несмотря на карантин, позволить ездить общественным транспортом.

К митингующим вышли первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Олег Коцюба и мэр Ужгорода Богдан Андриив.

Андреев обратился к ужгородцам с просьбой дождаться решения государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором должны рассмотреть обращение Ужгорода по этому вопросу.

6 ноября Государственная комиссия ТЭБ и ЧС обновила эпидемическое зонирование в Украине, которое начнет действовать с 9 ноября. К «красному» уровню в обновленном списке эпидемического зонирования в Украине отнесено 13 областных центров, в том числе Ужгород.

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Автор: Наталия Петервари