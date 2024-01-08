Фигуранту "светит" 15 лет за решеткой.

Экс-заместителю министра обороны сообщили о новом подозрении - в препятствовании деятельности ВСУ и растрате 948 млн грн госсредств.

Согласно сообщению Государственного бюро расследований (ГБР), в 2022 году между Минобороны и восточноевропейской компанией был заключен договор на поставку крупной партии бронежилетов. Продукция, согласно выводам судебно-баллистических и товароведческих экспертиз, не позволяла использовать их военнослужащими ВСУ по целевому назначению из-за несоответствия стандартам. Это ставило под угрозу жизнь и здоровье военных на передовой.

"В результате закупки некачественной продукции размер убытков государства составил почти 950 млн грн", - отмечают в ГБР.

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Отмечается, что по этому делу о подозрении также сообщили бывшему руководителю одного из департаментов Минобороны и бывшему начальнику управления вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

"Трем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 ("препятствование законной деятельности ВСУ"), ч. 5 ст. 191 ("растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

При этом в офисе генерального прокурора сообщили, что речь идет о приобретении 50 тыс. бронежилетов, которые не могли быть использованы в войске.

"Средства индивидуальной защиты были закуплены у компании нерезидента, конечными бенефициарными владельцами которой являются граждане РФ", - отметили в Офисе генпрокурора.

Сейчас двое из подозреваемых находятся под стражей в рамках других уголовных производств. С целью установления места нахождения третьего подозреваемого по месту его жительства проведены неотложные обыски.

Злоупотребления в Минобороны

6 ноября СБУ информировала, что разоблачен бывший заместитель министра обороны на растрате почти миллиарда гривен.

В сообщении не называлась фамилия, но, как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем заместителе министра обороны (занимал должность с 2021 по 2023 годы), у которого это уже не первое подозрение, - Вячеславе Шаповалове.

В сообщении сказано, что в 2022 году этот чиновник, "вступив в сговор со своими подчиненными", осуществил закупку некачественной военной формы у частной компании на сумму почти в 1 млрд грн.

Следствием установлено, что военные ВСУ не могут использовать указанную форму, поскольку она непригодна для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий. Следователи сообщили бывшему заместителю министра о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 5 ст. 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Предусмотренное по статье наказание-лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Отмечается, что по таким же статьям сообщено о подозрении его сообщнику бывшему исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок Министерства обороны.

В сообщении сказано, что оба подозреваемых находятся под стражей. Ранее, 24 января 2023 года тогдашний министр обороны Алексей Резников поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова о его увольнении с должности заместителя министра обороны Украины. Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение ВСУ. Он попросил освободить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания.

Следователи в октябре 2021 года сообщили о подозрении экс-заместителю министра и экс-руководителю одного из департаментов Минобороны, которые во время закупки продуктов для армии нанесли ущерб государству на сотни миллионов гривен.

В феврале прошлого года суд арестовал бывшего заместителя министра обороны Шаповалова.

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