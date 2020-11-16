В горсовете отметили, что в дальнейшем вопрос о введении карантина выходного дня будет решать избранный 22 ноября мэр.

В Ривне в ближайшие субботу и воскресенье карантин выходного дня не будут вводить.

Читайте такжеКарантин выходного дня: в Минздраве посоветовали предпринимателям "искать дополнительные источники дохода" и идти работать в больницыТакое решение приняли 16 ноября члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Ривненского городского совета Николай Прокопчук, решение об отмене карантина выходного дня было принято единогласно всеми членами комиссии.

Перед принятием этого решения возле помещения городского совета состоялась акция протеста предпринимателей против введения карантина выходного дня. В ней приняли участие более 100 представителей предпринимательского сообщества Ривне.

По словам Прокопчука, как будут развиваться события дальше, неизвестно. Он отметил, что 22 ноября состоятся выборы мэра Ривне, после которых новоизбранный городской голова будет решать вопрос о введении карантина выходного дня.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабинет министров принял решение о введении с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будни, дополнительно запрещена работа кофеен и ресторанов (за исключением услуги «на вынос»), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное.

Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветеринарным аптекам, медицинским учреждениям, АЗС.

О том, что не намерены выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня, заявили мэры Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что городская власть не имеет полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления о карантине выходного дня.

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Автор: Петр Хромых