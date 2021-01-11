Также протестующие перекрыли центральную улицу Полтавы.

В Полтаве более 200 человек вышли на акцию протеста против повышения тарифов на газ и электроэнергию, которые повысились с 1 января.

Читайте такжеЗеленский поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населенияКак передает корреспондент УНИАН, участники акции собрались на площади перед Полтавской ОГА.

По словам активистов Романа Стегния и Василия Ковальчука, 75% газа добывается в Полтавской и Харьковской областях, и себестоимость добычи составляет 1,8-2,0 грн за кубометр.

"Максимальная надбавка не должна превышать 15%. А монополисты продают газ почти по 9 грн. Плата за транспортировку сейчас составляет 2,3-2,5 грн. Она вообще незаконна, потому что все сети в свое время прокладывались за счет либо областного совета, либо местных жителей. Затем эти сети безосновательно передали «Полтавагазу», а жители не получили никакой компенсации», - заявил Ковальчук.

В начале митинга его участники пытались пройти в кабинет председателя Полтавской ОГА Олега Синегубова, однако их не пропустил кордон полиции. После этого митингующие решили перекрыть проезжую часть центральной улицы Полтавы – Соборности. Часть митингующих пошла перекрывать улицу возле школы №5.

Перекрытие дорог создало в городе пробки. При этом автомобили полиции, пожарные и «скорые» митингующие пропускали, а позже разрешили движение троллейбусов.

Во время акции протеста к участникам обратился заместитель председателя Полтавской ОГА Евгений Греков и первый заместитель председателя Полтавского областного совета Александр Лемешко.

В частности, Лемешко заявил, что облсовет обратился к НКРЭКУ и Кабмину 29 декабря относительно недопущения повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Поспорив с чиновниками, митингующие не нашли с ними общего языка.

Греков отметил, что местные власти всегда готовы к диалогу с обществом.

«В этот раз также предложили инициативной группе обсудить наболевшее за круглым столом, вместе пытаться найти пути решения проблем. Но получили отказ. Предложили оформить письменное обращение... Подчеркиваю, мы готовы к диалогу, но не участвуем в провокациях. Все должно происходить цивилизованно и в правовом поле. Складывается такое впечатление, что «создание картинки», работа на камеры важнее реальной ситуации и желание найти из нее выход», - заявил Греков.

Во время перекрытия дороги звучали предложения зажечь шины на площади перед ОГА, установить бочки для обогрева и палатки.

После обеда перекрытие дорог завершилось, однако инициаторы митинга анонсировали продолжение акции протеста 15 января в 11:00.

Повышение тарифов на газ для населения: что известно

С 1 января в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при этом минимальная цена выше за декабрьскую цену на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раза.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Сегодня, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

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Автор: Олег Булашев