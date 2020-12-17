Ребенок сорвался с металлической конструкции и получил перелом затылочной кости. Воспитательница не вызвала "скорую", а родителям о происшествии сказала лишь вечером.

В Одессе объявлено подозрение воспитательнице детского сада, на смене которой, 4-летний ребенок получил тяжелую травму головы во время прогулки.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, 16 декабря под процессуальным руководством Одесской местной прокуратуры №2 сообщено о подозрении воспитателю одного из детсадов в Малиновском районе города.

Женщина подозревается в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, что привело к тяжким последствиям. Установлено, что в начале октября во время утренней прогулки воспитатель оставила без присмотра 4-летнюю девочку, в результате чего она, играя на металлической конструкции детской площадки, упала на землю.

В результате падения ребенок получил тяжелые телесные повреждения. Кроме того, воспитательница не организовала оказание первой медицинской помощи, не вызвала медработника, и не сообщила о несчастном случае руководству детского сада.

Подозреваемая также не проинформировала о ЧП родителей потерпевшей, а передала ребенка отцу только в конце дня, и лишь тогда сообщила об обстоятельствах случившегося.

Инцидент в детском саду Одессы: детали

9 октября текущего года в Одессе 4-летний ребенок получил тяжелую травму головы во время прогулки в детсаду саду № 26, о чем в полицию сообщил отец пострадавшей девочки.

Как выяснилось, она упала с турника во время прогулки на свежем воздухе во дворе сада и получила черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом затылочной кости. Воспитатели, видевшие, что девочка упала с высоты и ей стало плохо (была сильная тошнота, жалобы на головную боль), не приняли мер, чтобы потерпевшей была оказана медицинская помощь.

Вечером состояние ребенка ухудшилось, и родители сразу обратились в Одесскую детскую областную клиническую больницу.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 137 Уголовного кодекса ("ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей").

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Автор: Лариса Козовая