Во Львовской области полицейские сообщили руководителю отделения банка о подозрении в присвоении почти $30 тыс. средств клиента.
Читайте такжеВо Львовской области таможенники попались на коррупционной схеме ввоза автомобилейОб этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
Как установили правоохранители, в 2018 году начальник отделения одного из банков, 37-летняя жительница Дрогобыча, завладела средствами клиента в сумме почти $30 тыс.
«Злоумышленница, используя поддельные финансово-бухгалтерские документы и депозитные договора, размещала денежные средства клиента банка на карточные счета, которые открывала без его ведома, после чего путем сложных манипуляций переводила эти средства на карточные счета и снимала наличные, которые в дальнейшем присваивала», - говорится в сообщении.
Правоохранители уведомили злоумышленницу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Другие криминальные новости
- «Черные риелторы» присвоили имущество 12 умерших киевлян - ГБР
- В Одесской области чиновники под видом соцпомощи детям украли 7 миллионов гривен из бюджета
- "Колонка у меня есть, чайничек есть ...": в Одессе полицейские обокрали слепых (видео)
- Война коррупции не помеха: бухгалтер воинской части присвоила почти 800 тысяч гривен
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram