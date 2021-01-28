Злоумышленница проводила банковские манипуляции со средствами клиента, после чего их присваивала.

Во Львовской области полицейские сообщили руководителю отделения банка о подозрении в присвоении почти $30 тыс. средств клиента.

Читайте такжеВо Львовской области таможенники попались на коррупционной схеме ввоза автомобилейОб этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как установили правоохранители, в 2018 году начальник отделения одного из банков, 37-летняя жительница Дрогобыча, завладела средствами клиента в сумме почти $30 тыс.

«Злоумышленница, используя поддельные финансово-бухгалтерские документы и депозитные договора, размещала денежные средства клиента банка на карточные счета, которые открывала без его ведома, после чего путем сложных манипуляций переводила эти средства на карточные счета и снимала наличные, которые в дальнейшем присваивала», - говорится в сообщении.

Правоохранители уведомили злоумышленницу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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Автор: Светлана Макринская