Сейчас продолжаются работы по оборудованию удобных подъездов к понтонной переправе.

В Киевской области возведена понтонная переправа, чтобы минимизировать препятствия, вызванные наводнением.

Об этом сообщает в Facebook командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины. В сообщении сказано, что длительные осадки вызвали наводнение в части Киевской области, а из-за разрушения дамбы местного пруда в Иванкове подтоплена временная переправа.

Командующий Объединенных Сил ВС Украины Сергей Наев отметил, что в подразделениях группировки войск, защищающих северное направление, есть достаточно сил и средств для преодоления естественных препятствий в кратчайшие сроки.

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"В настоящее время инженерными подразделениями ВС Украины совместно с органами местной власти оперативно возведена понтонная переправа. Сейчас продолжаются работы по оборудованию удобных подъездов к ней", - отметил он.

Наев подчеркнул, что природные катаклизмы не являются препятствием для выполнения военными задач на пограничье Киевщины. "Подчиненные нашей группировке войск подразделения в случае необходимости способны в сжатые сроки выполнить задачи по повышению мобильности войск и своевременно обеспечить перемещение личного состава, боеприпасов и военной техники", - подчеркнул Наев.

Подтопление в Украине - сейчас это стоит знать

Как сообщал сегодня УНИАН, по данным "Укргидроэнерго", фиксируется повышение уровня воды в реках на территориях пяти областей Украины.

Речь идет о повышении уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ривненской, Черкасской и Черниговской областей.

Для урегулирования уровней воды и избежания подтоплений гидроэлектростанциями на Днепре и Днестре осуществляются контролируемые сбросы с соблюдением правил безопасности согласно указаниям межведомственной комиссии по согласованию режимов работы водохранилищ при Государственном агентстве водных ресурсов Украины.

Также сегодня, 17 апреля, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что отмечают тенденцию к снижению темпа поднятия уровня воды в реках на севере Украины.

Подтопленными остаются 852 домохозяйства и 111 домов, из них 38 дачных. Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов в Черниговской и Киевской областях.

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