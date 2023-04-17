В Киевской области возведена понтонная переправа, чтобы минимизировать препятствия, вызванные наводнением.
Об этом сообщает в Facebook командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины. В сообщении сказано, что длительные осадки вызвали наводнение в части Киевской области, а из-за разрушения дамбы местного пруда в Иванкове подтоплена временная переправа.
Командующий Объединенных Сил ВС Украины Сергей Наев отметил, что в подразделениях группировки войск, защищающих северное направление, есть достаточно сил и средств для преодоления естественных препятствий в кратчайшие сроки.
"В настоящее время инженерными подразделениями ВС Украины совместно с органами местной власти оперативно возведена понтонная переправа. Сейчас продолжаются работы по оборудованию удобных подъездов к ней", - отметил он.
Наев подчеркнул, что природные катаклизмы не являются препятствием для выполнения военными задач на пограничье Киевщины. "Подчиненные нашей группировке войск подразделения в случае необходимости способны в сжатые сроки выполнить задачи по повышению мобильности войск и своевременно обеспечить перемещение личного состава, боеприпасов и военной техники", - подчеркнул Наев.
Подтопление в Украине - сейчас это стоит знать
Как сообщал сегодня УНИАН, по данным "Укргидроэнерго", фиксируется повышение уровня воды в реках на территориях пяти областей Украины.
Речь идет о повышении уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ривненской, Черкасской и Черниговской областей.
Для урегулирования уровней воды и избежания подтоплений гидроэлектростанциями на Днепре и Днестре осуществляются контролируемые сбросы с соблюдением правил безопасности согласно указаниям межведомственной комиссии по согласованию режимов работы водохранилищ при Государственном агентстве водных ресурсов Украины.
Также сегодня, 17 апреля, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что отмечают тенденцию к снижению темпа поднятия уровня воды в реках на севере Украины.
Подтопленными остаются 852 домохозяйства и 111 домов, из них 38 дачных. Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов в Черниговской и Киевской областях.