Откуда взялись эти скрытые доходы — официального объяснения чиновник не предоставлял.

У поселкового головы Малоданиловской объединенной территориальной громады Харьковской области нашли дома сотни тысяч долларов.

Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Читайте такжеМатериальное состояние более чем половины украинцев ухудшилось в этом году - опросПравоохранители проводили обыски во время досудебного расследования в уголовном производстве по факту присвоения денежных средств служебными лицами ОТГ во время проведения капитального ремонта зданий (ч. 3 ст. 191 УК Украины).

«По результатам проведения ряда обысков, в частности по месту жительства одного из поселковых голов, обнаружено и изъято более 1,6 млн грн и более 200 тыс. долл. Постановлением Дергачевского районного суда Харьковской области на указанные денежные средства наложен арест», — сообщили в прокуратуре.

Проанализировав последние декларации поселкового головы, правоохранители не увидели там информации об этих средствах и сделали вывод, что их получение может быть незаконным.

Прокуратура начала уголовное производство по факту приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы — ч. 1 ст. 368-5 УК Украины.

В случае доказательства вины, поселковому голове грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Автор: Катерина Комолова