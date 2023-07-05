А для ремонта поврежденных в результате российских обстрелов железнодорожных путей в области они использовали старые рельсы, которые исчерпали ресурс эксплуатации.

Служба безопасности заблокировала коррупционную схему в Харьковском региональном филиале АО "Укрзализныця".

В СБУ сообщили, что разоблачены два должностных лица, которые массово разворовывали новые железнодорожные рельсы, предназначавшиеся для экстренного восстановления разрушенных путей в прифронтовых районах области. "Незаконная деятельность фигурантов могла привести к нарушению логистических путей Сил обороны на Восточном фронте. Также их действия могли сорвать поставки военной техники ВСУ на фронт", - отметили в СБУ.

По данным следствия, к организации схемы причастны руководитель одного из структурных подразделений регионального филиала госпредприятия и его заместитель. Установлено, что в течение мая 2022 года они использовали для ремонта поврежденных в результате российских обстрелов железнодорожных путей старые рельсы, которые исчерпали ресурс эксплуатации.

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Устаревшие комплектующие получали через "списание" их как металлолом, якобы используемый для изготовления противотанковых "ежей". При этом на самом деле никаких инженерных заграждений фигуранты не делали.

"Вместо этого новые рельсы из государственного резерва они применяли для выполнения "индивидуальных" коммерческих заказов, которые официально не оформляли, а "расчет" получали наличными. Для сокрытия преступления злоумышленники даже удаляли маркировку с новых комплектующих, чтобы сделать невозможным их идентификацию.Таким образом чиновники получили от коммерсантов 1,2 млн грн", - поделились деталями в СБУ.

Для реализации сделки организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию.

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса. Они взяты под стражу. Дельцам грозит до 12 лет тюрьмы.

Коррупционные схемы в Украине

В Украине время от времени накрывают коррупционные схемы разного масштаба. Так, ранее стало известно, что руководитель Запорожского аэродрома под видом реконструкции продал плиты со взлетно-посадочной полосы. А в мае в Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре рассказали детали коррупционной схемы в Верховном суде.

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