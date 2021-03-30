Участники пикета требуют от местных властей разрешить работу "Калиновского рынка".

В Черновцах более сотни предпринимателей местного «Калиновского рынка» устроили акцию протеста под зданием городского совета с требованием разрешить работать в условиях «красной» карантинной зоны.

Читайте такжеВо Львове усиленный карантин продлили до 12 апреляКак передает корреспондент УНИАН, акция протеста началась сегодня утром под стенами ратуши, где проходит очередная сессия городского совета.

По словам участника акции, частного предпринимателя Александра Пилипко, участники пикета хотят отстоять свое конституционное право на труд.

"Нас просто не хотят услышать, и этим нарушают наши права. Если власть нас не услышит, то мы все равно возобновим работу «Калиновского рынка», – сказал он.

Примерно в 11:00 к пикетчикам вышел городской голова Черновцов Роман Кличук, который заверил предпринимателей, что городской совет делает все возможное для возобновления работы рынка.

Предприниматели призвали мэра «не нарушать конституционные права людей».

"Просто - выполняйте Конституцию и не ограничивайте нас в праве на труд. Закрыв ворота «Калиновского рынка», вы нарушили Конституцию», – заявила участница пикета Анжела Гурина, добавив, что предприниматели считают карантин незаконным.

На это Кличук ответил, что встречается с предпринимателями «Калиновского рынка» не впервые, и уже объяснял им, что единственный способ решить эту проблему – снять арендную плату с предпринимателей.

"К сожалению, постановление Кабмина, которое ограничило работу рынков, не отменяется сессиями городского совета или мной как городским головой. Мы должны работать исключительно в правовом поле и делать обращения к руководству страны о том, что такие решения являются незаконными. Или подавать в суд", - сказал городской голова.

Он добавил, что подготовил собственное обращение в адрес президента Владимира Зеленского, главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова и премьер-министра Дениса Шмыгаля, в котором просит разрешить предпринимателям работать.

После этого Кличук вернулся в сессионный зал для продолжения сессии горсовета, а предприниматели продолжили свою акцию протеста с криками «Право на труд».

Ситуация с коронавирусом в Черновицкой области

В Черновицкой области с 1 марта в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций введена «красная» зона карантина, которая предусматривает, в том числе, запрет торговли на непродовольственных рынках.

Во время одного из пикетов предпринимателей под ратушей городской голова Роман Кличук заявил, что постановление Госкомиссии по ТЭБ и ЧС не предусматривает запрет деятельности рынков «смешанного типа», к которому относится «Калиновский рынок».

23 марта генеральный директор указанного рынка Олег Гульпак заявил, что в связи с усилением карантинных ограничений рынок с 24 марта приостанавливает свою работу, за исключением продовольственных секторов. Он объяснил это тем, что накануне правительство внесло изменения в постановление, согласно которым в «красной» зоне запрещается работа всех типов рынков, кроме продовольственных.

За минувшие сутки в Черновицкой области подтверждено 286 новых случаев коронавирусной болезни. Общее число выявленных случаев в регионе с начала пандемии – 69 тыс. 633, из которых 49 тыс. 551 человек выздоровел, а в 1348 – умерли. За прошедшие сутки болезнь преодолели 60 жителей области, 12 человек умерли.

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Автор: Николай Кобылюк