Пара иностранцев специально приехала в Украину из Турции.

На Ривненщине в знаменитом украинском "Тоннеле любви" гражданин Турции сделал предложение своей возлюбленной. Ради этого пара прибыла в Украину из Стамбула.

Об этом в Instagram пишет местный фотограф Ирина Твердохлеб, рассказывая детали романтической истории.

По ее словам, девушки не ожидала такого предложения руки и сердца - для нее это был настоящий сюрприз.

"Она сказала Да! И это было невероятно!", - пишет фотограф.

Примечательно, что иностранцы выбрали Украину для собственного путешествия, которое завершилось предложением свадьбы.

Как ранее сообщал УНИАН, в Париже военный сделал предложение руки и сердца своей подруге за несколько минут до начала парада на Елисейских полях.

До этого разработчик мобильных приложений из Великобритании Бен Хоган сделал предложение женщине с помощью робота Starship, который доставляет людям заказы из магазинов во время карантина.

Автор: Юрий Годован