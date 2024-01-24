Телемарафон хорошо "выстрелил" в начале российского вторжения, но сейчас ему нужны перемены, говорят в профильном министерстве.

Информационный телемарафон "Единые новости" могут переформатировать, изменив приоритеты в освещении определенных тем и привлекая к нему больше каналов. Об этом заявил и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев в интервью "Интерфакс-Украина".

"Марафон показал свою эффективность в начале полномасштабного вторжения. Сейчас мы можем говорить о том, что следует усовершенствовать некоторые процессы в информационной сфере, в том числе и марафон. Анализируя запрос общества, мы видим направления, которые нуждаются в модернизации", - рассказал он.

По словам Карандеева, сейчас украинцам хочется иметь больше оперативной информации и аналитики относительно ситуации на фронте, в частности от военных корреспондентов. Также украинцев интересует информация о решениях властей, которые касаются непосредственно граждан. Кроме того, глава Минкульта не исключает возможность увеличения количества культурного продукта, в частности документальных фильмов.

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"Я уверен, что этот ежедневный анализ позволит в дальнейшем действительно рассмотреть вопрос о либо добавлении новых каналов, либо изменений формата", – подытожил Карандеев.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Россия ищет дыры в украинской ПВО после остановки помощи от США. В Вашингтоне признают, что Киев этим обеспокоен, но говорят, что удалось активизировать союзников.

Также мы рассказывали, что Германия планирует в 2024 году обучить не менее 10 тысяч солдат ВСУ, а также намерена поставлять Украине танки и другую технику. По словам министра обороны Бориса Писториуса, главным приоритетом немецкой помощи Украине остаются системы ПВО.

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