Национальная ассоциация медиа отмечает, что что внедрение моратория существенно ограничивает право потребителей на доступ к необходимой им информации.

Национальная ассоциация медиа, представляющий более 100 общенациональных, региональных и локальных электронных медиа со всех регионов Украины призвала Офис Президента Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины немедленно отозвать поручение Кабинету Министров Украины принять меры "по минимизации вредного воздействия самолечение на здоровье, в частности, путем установления до 1 января 2024 года моратория по наведению в теле-, радиопередачах, средствах массовой информации любых сведений рекламного характера лекарственные средства, медицинские изделия, методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации" и внести соответствующие изменения в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 года "О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью", введенного в действие Указом Президента Украины №369/2021.

Об этом говорится в сообщении ассоциации на официальной странице в Фейсбук.

"Наша организация полностью разделяет обеспокоенность СНБО Украины относительно состояния системы здравоохранения и ее влияния на здоровье граждан и демографическую ситуацию в государстве, а также приветствует реальные шаги для исправления этой ситуации. В то же время, предложенный мораторий не может быть частью стратегического плана развития системы здравоохранения населения на период до 2030 года по следующим причинам:

1. Ограничение распространения информации о лекарственных средствах лишает украинцев права на доступ к информации, в частности, о наличии эффективных средств профилактики и лечения заболеваний. В условиях, когда "...уровень обеспечения кадровых ... ... потребностей системы здравоохранения является крайне недостаточным для удовлетворения потребностей населения в равном его доступе к ... качественной и безопасной медицинской помощи", то есть, когда врачи недостаточно осведомлены о новых научных достижениях в сфере медицины, а также, когда они не всегда информируют о таких достижениях своих пациентов, наличие альтернативного источника информации о способах лечения является важным направлением защиты интересов пациентов. Пока полного запрета рекламы лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации не существует ни в одной из развитых стран мира. Именно поэтому международное законодательство предусматривает запрет рекламы только тех лекарственных средств, которые употребляются и распространяются только по рецепту, то есть употребление которых может составлять существенную опасность для здоровья. Что же до всех остальных лекарственных средств, то международное законодательство считает вполне достаточным сопровождение их рекламы предупреждением о недопустимости самолечения, а также установление ряда ограничений относительно содержания самой рекламы.

2. Введение моратория на распространение рекламы лекарственных средств стимулирует самолечение и не обдуманное потребление лекарств, поскольку поощрит обращение потребителей к другим источникам информации, не урегулированных законодательством, в частности, рекомендациям родственников и знакомых, отзывов в социальных сетях, подбору лекарств работником аптеки и тому подобное. Такие источники информации, в отличие от рекламы, содержание которой контролирует непосредственно производитель лекарственных средств, не отвечают требованиям достоверности, точности и полноты. Кроме того, такие рекомендации обычно очень эмоциональны, содержат преувеличения и серьезно побуждают к употреблению рекомендуемых средств, следовательно, потребление лекарств может стать намного опаснее.

3. Мораторий, введенный для телевидения, радио и печатных медиа при отсутствии каких-либо ограничений в сети интернет, только ослабит украинское медиапространство и снизит конкурентоспособность украинских медийных компаний. Согласно данным Интернет ассоциации Украины, более 70% украинцев являются постоянными интернет-пользователями. Исследование USAID-Internews "Потребление медиа" еще в 2019 году зафиксировало лидерство интернет-медиа как источника информации и новостей. Эффективные механизмы государственного регулирования интернет-пространства пока отсутствуют. Следовательно, мораторий лишь усилит позиции интернет-медиа, большое количество которых происходят не из Украины и часто распространяют антиукраинскую позицию.

4. Введение моратория на "распространение сведений рекламного характера" не предусмотрено действующим законодательством Украины, поскольку по своей правовой природе он является изъятием из гражданского оборота объектов гражданских прав (рекламных услуг). В соответствии с частью второй статьи 178 Гражданского кодекса Украины: "виды объектов гражданских прав, пребывание которых в гражданском обороте не допускается (объекты, изъятые из гражданского оборота), должны быть прямо установлены в законе". Поэтому единственным законным способом запрета рекламы лекарственных средств является внесение соответствующих изменений в Закон Украины "О рекламе".

5. Ведение запрета на распространение рекламы лекарственных средств значительно ухудшит экономическую ситуацию на рынке медиа и ощутимо сократит их способность производить национальный продукт. Для радио такая реклама в 2020 году составила около 20% их совокупных доходов от рекламы. Телевизионные компании получают от этого типа рекламы 35% доходов. Потеря почти трети поступлений в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией, может иметь необратимые последствия для многих медиакомпаний.

Убеждены, что наиболее эффективным средством противодействия самолечение является повышение осведомленности и образованности украинских граждан. Именно сильные украинские медиа могут быть партером государства в достижении этой цели. Широкая национальная информационно-образовательная кампания является эффективной альтернативой моратория и имеет, по нашему убеждению, стать частью Стратегического плана развития системы охраны здоровья населения.

Автор: Иван Божко