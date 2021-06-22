Руководителя учреждения подозревают в том, что во время ремонта камер он незаконно присвоил 165 тыс. грн бюджетных средств.

На Закарпатье начальника следственного изолятора взяли под стражу.

Как сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, соответствующее решение принял сегодня суд.

Отмечается, что оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области с коллегами-правоохранителями установили, что во время ремонта камер в СИЗО было незаконно присвоено 165 тыс. грн бюджетных средств. На эту сумму в соответствующих актах выполненных работ завысили их стоимость и объем.

В полиции напоминают, что 10 июня на основании полученных доказательств следователи сообщили начальнику СИЗО о подозрении по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Сегодня судья Ужгородского горрайонного суда избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога и отстранил его от занимаемой должности.

Расследование продолжается, устанавливается полный круг причастных к противоправной деятельности лиц. За содеянное действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Автор: Дмитрий Захаров