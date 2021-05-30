Погибший проходил службу в 2014 году, вблизи Лисичанска.

В селе Витониж Волынской области ушел из жизни участник АТО Алексей Малоголовец. Мужчина покончил с собой.

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Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает местный сайт «Район.Рожище». Как утверждается, самоубийство предположительно было совершено несколько дней назад. Тело погибшего направили на экспертизу.

Алексей Малоголовец родился в 1975 году, защищал Украину на Донбассе в 2014 году. Службу проходил вблизи Лисичанска.

Прощание с погибшим назначено на сегодня, 30 мая. Похоронная церемония должна состояться в 14: 00.

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Автор: Дмитрий Захаров