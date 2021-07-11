С детьми работал психолог.

В Ивано-Франковской области спасатели несколько раз помогли детям, которые оказались в ловушке из-за поднятия уровня воды в водоемах.

Об этом сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В селе Пнив застряли на острове посреди реки Быстрица Надворнянская 7 человек, из них - 6 детей. Спасатели на лодке добрались до них.

В городе Надворная, на дамбе реки Быстрица Надворнянская, 14-летний подросток находился на расстоянии 8 м от берега. Спасатели с помощью круга и веревки спасли парня.

Читайте такжеВо Франции внезапно умер украинский журналистВ то же время в городе Яремче, на островке посреди реки Прут, находился 15-летний подросток. Работники ГСЧС с помощью спасательного жилета и веревки доставили его на берег.

В селе Мирное спасли двоих детей, которые находились на острове посреди реки Быстрица, на расстоянии 70 метров от берега.

Спасатели прибыли к месту происшествия на катамаране и переправили пострадавших на берег. С детьми работал психолог ГУ ГСЧС в телефонном режиме.

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Автор: Людмила Жерновская