Пограничникам на законных основаниях приходится выносить решение об отказе в пересечении границы, но нередко лица называют решения, которые их не устраивают – незаконными.

Пограничники обратились к гражданам с просьбой не допускать создания конфликтных ситуаций на украинской границе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Во время действия военного положения граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет для подтверждения оснований для выезда за пределы Украины должны предоставить соответствующие подтверждающие документы, а некоторые вообще не имеют права на выезд из Украины. Однако такие граждане, несмотря на установленные ограничения, сознательно и намеренно отправляются на государственную границу и создают конфликтные ситуации в пунктах пропуска, пытаясь использовать конфликтную ситуацию для получения разрешения на выезд из Украины", - говорится в сообщении ГПСУ.

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В ведомстве отметили, что ежесуточно пограничникам на законных основаниях приходится выносить решение об отказе в пересечении границы, но нередко лица называют решения, которые их не устраивают – незаконными.

"Подчеркиваем, Государственная пограничная служба Украины действует в рамках действующего законодательства. Гражданам, которые считают, что их права нарушены, рекомендуем решать соответствующие вопросы не путем конфликта, а в правовой способ", - отмечается в сообщении.

Кроме этого пограничники подчеркнули, что за невыполнение требования должностных лиц ГПСУ предусмотрена административная ответственность.

Один из случаев конфликтной ситуации из-за отказа в пропуске студенту имел место на Львовщине. В сети распространили видео якобы задержания пограничниками определенного лица в одном из пунктов пропуска.

Пользователи, которые распространили видео, сообщают, что пограничники действуют незаконно в отношении граждан.

В ГПСУ информируют, что указанный гражданин уже в девятый раз пытался выехать за границу. Получив очередной отказ, 21-летний молодой человек начал возмущаться и отказывался покинуть территорию служебного помещения Госпогранслужбы и пункта пропуска в целом.

При этом, при каждом факте отказа в пересечении границы на выезд из Украины этому парню документально приходило решение об отказе, в котором указывались конкретные нормы законодательства, согласно которым действуют пограничники.

За злостное неповиновение законному распоряжению или требованию пограничника при исполнении им служебных обязанностей, связанных с осуществлением пограничного контроля в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу Украины, в отношении нарушителя был составлен административный протокол. Решение об ответственности будут принимать судебные органы.

Пограничники призывают украинцев заблаговременно, до пересечения границы, внимательно изучать нормы законодательства, регламентирующих пересечение границы и не создавать конфликтных ситуаций.

Выезд из Украины за границу

В условиях действия военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно выехать из страны. Разрешается выезд только при таких основаниях, как негодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и так далее.

Ранее Госпогранслужба сообщала, что фиксирует случаи, когда лица пытаются пересечь границу и уехать из Украины, выдавая себя за студентов иностранных учебных заведений.

16 августа в ответ на электронную петицию президент Владимир Зеленский заявил, что отмена ограничений на выезд из Украины для мужчин 18-60 лет без военного опыта и частично пригодных к военной службе состоится после окончания военного положения.

Украинских мужчин, которые учатся за рубежом, больше не будут выпускать из страны на учебу, пока действует военное положение.

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