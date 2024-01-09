Если женщина хочет служить, то можно быть медиком, но не боевым.

Украинские женщины не должны тянуть на себе бремя войны. Воевать должны мужчины. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил командир разведывательного взвода 28 ОмБР Валид Ю.

"Я не хочу, чтобы украинская женственность пошла искать наше мужское мужество там. Я не хочу, чтобы женщины были в армии. Для меня это показатель того, что мужчины не справляются. А если мы не справляемся, то это уже позор, я считаю. Это одно", – указал военный.

Также он отметил, что в обществе нет запроса на мужество, и это большая проблема. Женщины не хотят отпускать мужчин в ТЦК, но нет такого, чтобы девушки гордились парнями, которые служат.

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По его словам, если женщина хочет служить, то можно быть медиком, но не боевым. Должностей хватает в тыловых службах, есть медроты. Такие медики не сидят в окопах, они работают с больными, которые есть в бригаде или батальоне.

"Женщина может быть пилотом дрона, это же несложно. Но я не сторонник того, чтобы женщины тащили на себе вот это бремя войны. Чтобы вы не думали, что это какой-то сексизм или что-то в этом роде, это просто мое естественное желание мужчины, что женщину надо защищать", – добавил командир взвода.

Вопросы мобилизации женщин

В конце прошлого года народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что Рада готовит законопроект, согласно которому изменится мобилизация и ее правила. По ее словам, если законопроект примут, то женщины становятся на воинский учет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не подпишет ни один закон, принятый Верховной Радой, если там будет предусмотрена мобилизация женщин.

Ветеран АТО, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что сейчас с военной точки зрения потребности в масштабной мобилизации женщин нет. Женщины, изъявляющие желание проходить службу, имеют такую возможность. Однако необходимости в объявлении принудительной мобилизации женщин или ограничении их выезда за границу нет.

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